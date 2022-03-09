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    YaşamKaymakamın kızı kazada yaralandı! Otomobil kamyonun altına girdi
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    Kaymakamın kızı kazada yaralandı! Otomobil kamyonun altına girdi

    Muğla-Denizli Karayolu Kötekli kavşağında meydana gelen kazada Muğla eski Vali Yardımcısı Antalya Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten’in kızı Safiye Köten yaralandı.

    09.03.2022 - 12:39 |
    Kaymakamın kızı kazada yaralandı! Otomobil kamyonun altına girdi

    Menteşe Ortaköy istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Safiye Köten yönetimindeki 48 AFA 838 plakalı otomobil Bağlarbaşı mevkiinde önünde seyreden Cavit Güreşçi yönetimindeki 03 NC 100 plakalı saman yüklü kamyonun altına girdi. Yaklaşık 100 metre kamyonun altında sürüklendi.

    Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araç sürücü koltuğunda sıkışan Safiye Köten’i bulunduğu yerden çıkararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

    Kaymakamın kızı kazada yaralandı Otomobil kamyonun altına girdi


    Yaralı Safiye Köten Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaz sonrası karayolunda trafik tek şeritten verilirken, araç sıkıştığı yerden çekici yardımı ile kurtarıldı.

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