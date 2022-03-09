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    YaşamKöprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti
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    Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti

    Esenyurt'ta köprüden bağlantı yoluna atlayan Rojad Yürek, üzerinden 5 aracın geçmesi sonucu hayatını kaybetti.

    09.03.2022 - 07:19 | | Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA) -
    Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, hayatını kaybetti

    Rojad Yürek, saat 23.30 sıralarında Esenyurt Balıkyolu Köprüsü'nden TEM Otoyolu bağlantı yoluna atladı. Bu sırada seyir halindeki 5 araç duramayarak Yürek'e çarpıp, üzerinden geçti. Yürek, araçların çarpması sonucu yaklaşık 200 metre sürüklendi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Rojad Yürek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekipleri, Yürek'in atladığı Balıkyolu Köprüsü'nde ve yolda uzun süre çalışma yaptı. Polis ekipleri ise yolda önlem alarak ulaşımı tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu sırada TEM bağlantı yolunda araç kuyrukları oluştu. Yürek'in cenazesi incelemelerin ardından ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Araçların kaldırılarak, yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü.

    Öte yandan, Yürek'e çarpan araçların sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

     

     

     

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