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    YaşamOkulda kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan Enes öldü
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    Okulda kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan Enes öldü

    Sakarya’nın Geyve ilçesinde, okulda bir öğrenciyle kavga ederken merdivenlerden düşüp başını yere çarpan lise öğrencisi Enes İşcan (17) yaşamını yitirdi.

    20.04.2022 - 15:39 | | İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)
    Okulda kavga ederken merdivenden düşüp başını çarpan Enes öldü

    Olay, öğle saatlerinde Geyve ilçesi Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi işitme engelli Enes İşcan ile N.Ş. (17) isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen Enes İşcan, başını yere çarptı. Yaralanan İşcan için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Enes İşcan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Enes İşcan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, N.Ş. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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