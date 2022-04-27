Kadir Gecesi'nde genci yaÅŸlÄ±sÄ± camilere akÄ±n etti

Camilerde yer bulamayan binlerce kiÅŸi dÄ±ÅŸarÄ±da teravihi kÄ±ldÄ±. Ä°stanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle vatandaÅŸlar, camilerde yoÄŸunluk oluÅŸturdu. BaÅŸta Ayasofya Camii olmak Ã¼zere EyÃ¼p Sultan ve Sultanahmet camilerine teravih namazÄ± iÃ§in gelen binlerce kiÅŸi, camilerde yoÄŸunluk dolayÄ±sÄ±yla yer bulamayÄ±nca avlularda namaz kÄ±ldÄ±. Bin aydan daha hayÄ±rlÄ± olan Kadir Gecesi'nde vatandaÅŸlar, teravih namazÄ±nÄ± kÄ±lÄ±p, Kur'an-Ä± Kerim tilaveti dinleyerek dualar etti.

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