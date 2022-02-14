°
Şehir seçiniz
    BİST2.002-2.39EURO15.400.27USD13.600.09ALTIN818.521.28
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKadıköy’de değnekçi suçüstü yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri Kadıköy’de değnekçi suçüstü yakalandı
    ABONE OL

    Kadıköy’de değnekçi suçüstü yakalandı

    Kadıköy’de sokak üzerinde değnekçilik yapan bir kişi, sivil trafik ekiplerine suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    14.02.2022 - 09:58 | | İHA
    Kadıköy’de değnekçi suçüstü yakalandı

    Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin Kadıköy’de yaptığı denetimlerde Söğütlüçeşme Mahallesi Beyciğim Sokak üzerinde değnekçilik yapan kişiler olduğu belirlendi. Sokak üzerine otomobillerini park etmek isteyen sivil trafik ekiplerinin yanına gelen bir kişi, otopark ücreti istedi.

    Suçüstü yakalanan Recep B., adli işlemleri yapılmak üzere Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Değnekçinin suçüstü yakalandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    GÜNCEL HABERLER

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Ege'de Türk karasularına geri itilen 348 göçmen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    Bakan Koca'dan takımlara Turkovac teşekkürü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    İfadelerinde ortaya çıktı! 7 bin euro karşılığında anlaşmışlar!

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Çılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye sahibini buldu! Sayısal Loto'da kazandıran numaralar

    Sıradaki Haber
    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Putin'in sözcüsünden şoke eden açıklamalar! 'Çocuklarınızı tellere asacağız'

    Sıradaki Haber
    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    3600 ek göstergede son dakika gelişmesi! Milyonlarca memur ve emekli bekliyordu, bu hafta...

    Sıradaki Haber