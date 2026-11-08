Didim’de belediye üretti, halkla buluşturdu! Nane, kekik ve biberiye satışta

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Biberiye üretimi kapsamında gerçekleştirilen distilasyon işleminde ise 273,5 kilogram biberiyeden 694 gram biberiye yağı elde edildi. Üretim çalışmaları sonucunda ayrıca 600 litre kekik suyu ve 150 litre biberiye suyu hazırlandı. Elde edilen kekik ve biberiye suları, belediyenin temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere değerlendiriliyor.Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, üretim çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde, "Üreten belediyecilik anlayışımızla kendi kaynaklarımızı değerlendiriyor, üretim süreçlerini yalnızca yetiştirmeyle sınırlı tutmayarak işleme aşamasına da taşıyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki üretimimizi geliştirerek belediyemizin üretim kapasitesini artırmayı ve kentimize değer katan çalışmaları hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi.