Görenler şaşkına dönüyor! Yozgat'taki bu köyün her köşesinden antik tarih fışkırıyor

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Köy halkından Ömer Seyhan, ailesinden kalan tarihi bir küpü zarar görmemesi için müzeye bağışladığını belirterek, "Bu küp, bizim dedemizin evindeydi. Yıllar önce onların babaları bağlarında çalışırken bulmuşlar. Onu getirmişler. Eskiden culhalık derler, halının dokunduğu yer, tandırlığın içerisine muhafaza etmişler. Bir asrı geçkindir dedemin evindeydi. Ondan sonra biz inşaatımız vardı. Bunu müze müdürlüğü ile görüştük. Zarar görmesin diye müzemize bağış yaptık" dedi.