Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGörenler şaşkına dönüyor! Yozgat'taki bu köyün her köşesinden antik tarih fışkırıyor
HaberlerGündem Haberleri Görenler şaşkına dönüyor! Yozgat'taki bu köyün her köşesinden antik tarih fışkırıyor

Görenler şaşkına dönüyor! Yozgat'taki bu köyün her köşesinden antik tarih fışkırıyor

08.11.2026 - 09:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yozgat merkeze bağlı Büyüknefes köyünde, farklı medeniyetlerden günümüze ulaşan tarihi eserler köyün dört bir yanında görülebiliyor. Çeşmelerden bahçe duvarlarına, tarlalardan mezarlıklara kadar birçok noktada karşılaşılan tarihi kalıntılar, köyün geçmişine ışık tutuyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Görenler şaşkına dönüyor! Yozgat'taki bu köyün her köşesinden antik tarih fışkırıyor

Galatların başkenti olarak bilinen Tavium Antik Kenti’nin bulunduğu Büyüknefes köyü, Frig, Hitit, Roma ve Bizans gibi medeniyetlerin izlerini taşıyor. Köyde tarihi eserlere evlerin bahçe duvarlarında, çeşmelerde, cami bahçesinde ve mezarlıklarda rastlamak mümkün. Bazı tarihi taşların mezar taşı olarak kullanıldığı da görülüyor.

2Görenler şaşkına dönüyor! Yozgat'taki bu köyün her köşesinden antik tarih fışkırıyor

Köy halkı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi eserlere sahip çıkarken, köyün Yozgat yönünden girişinde oluşturulan açık hava müzesinde çevreden toplanan taş ve kalıntılar sergileniyor. Köy sakinleri, tarihi eserlerin zarar görmemesi için koruma altına alınmasına önem veriyor.

3Görenler şaşkına dönüyor! Yozgat'taki bu köyün her köşesinden antik tarih fışkırıyor

Köy halkından Ömer Seyhan, ailesinden kalan tarihi bir küpü zarar görmemesi için müzeye bağışladığını belirterek, "Bu küp, bizim dedemizin evindeydi. Yıllar önce onların babaları bağlarında çalışırken bulmuşlar. Onu getirmişler. Eskiden culhalık derler, halının dokunduğu yer, tandırlığın içerisine muhafaza etmişler. Bir asrı geçkindir dedemin evindeydi. Ondan sonra biz inşaatımız vardı. Bunu müze müdürlüğü ile görüştük. Zarar görmesin diye müzemize bağış yaptık" dedi.

    Sizin İçin Seçtiklerimiz

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

    Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi