KİŞİSEL VERİ İHLALLERİNDE DİKKAT ÇEKEN KARAR! 100 bin ve 850 bin TL'lik cezalar için mahkemeden son söz

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Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (KVKK) verdiği idari para cezalarına ilişkin iki önemli yargı kararı, 8 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Uyuşmazlık Mahkemesi, aynı idari yaptırımlar hakkında adli ve idari yargıda birbirinden farklı kararlar verilmesi üzerine ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkları giderdi.

Dosyalardan biri spor salonuna girişlerde kullanılan biyometrik kimlik doğrulama sistemini, diğeri ise bir şirketin Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünü ilgilendiriyor.

Her iki olayda da şirketler, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun verdiği para cezalarına karşı yargıya başvurdu. Sulh ceza hâkimlikleri ceza tutarlarını düşürürken idare mahkemeleri yaptırımları hukuka uygun buldu. Birbiriyle çelişen kesin kararlar üzerine dosyalar Uyuşmazlık Mahkemesinin önüne geldi.

SPOR SALONUNDA EL GEOMETRİSİYLE GİRİŞ KONTROLÜNE 100 BİN TL CEZA

İlk dosyanın konusu, bir spor salonunun üyelerinin giriş çıkışlarını kontrol etmek için kullandığı biyometrik sistem.

Karara göre işletme, abonelerin kimlik doğrulamasında el geometrisi verilerini kullandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu verilerin özel nitelikli kişisel veri kapsamında olduğunu ve üyelerin açık rızası bulunmadan işlendiğini belirledi.

Kurul, 7 Temmuz 2022 tarihli kararıyla işletmeye 100 bin TL idari para cezası verdi. Ayrıca el geometrisi verilerinin kullanılmasının durdurulmasını, daha önce toplanan verilerin mevzuata uygun biçimde yok edilmesini ve gerekli bildirimlerin yapılmasını istedi.

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Spor salonu işletmecisi ise kullanılan cihazın kişisel veri toplamadığını, yalnızca üyelerin kimliklerini doğrulamak için çalıştığını savunarak yaptırıma itiraz etti.

AYNI CEZA İÇİN İKİ FARKLI MAHKEMEDEN FARKLI KARAR ÇIKTI

İşletmenin itirazları üzerine aynı yaptırım hakkında iki ayrı yargı kolunda dava görüldü.

Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesini yeterli gerekçeye dayalı bulmadı. İşletmeye verilen 100 bin TL'lik cezanın 27 bin 37 TL olarak düzeltilmesine karar verdi.

İdari yargıda ise farklı bir sonuç ortaya çıktı.

Ankara 20. İdare Mahkemesi, spor salonunda kullanılan sistemin kişilerin el ve parmak özelliklerinden yararlanarak otomatik kimlik doğrulaması yaptığını değerlendirdi. Bu nedenle işlenen bilgilerin biyometrik veri niteliğinde olduğuna ve Kurulun yaptırımında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

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Böylece aynı idari para cezası hakkında biri tutarı düşüren, diğeri yaptırımı hukuka uygun bulan iki kesin yargı kararı oluştu.

Uyuşmazlık Mahkemesi, 13 Nisan 2026 tarihli kararında Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararını kaldırdı ve Ankara 20. İdare Mahkemesinin kararını benimsedi.

İKİNCİ DOSYADA 850 BİN TL'LİK VERBİS CEZASI

Uyuşmazlık Mahkemesinin değerlendirdiği diğer dosyada ise otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir şirket bulunuyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şirketin yıllık mali bilanço toplamı nedeniyle Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmakla yükümlü olmasına rağmen belirlenen süre içerisinde kayıt ve bildirim işlemlerini tamamlamadığını tespit etti.

Kurulun 14 Ekim 2022 tarihli kararıyla şirkete 850 bin TL idari para cezası verildi.

Şirket ise mali sıkıntılar yaşadığını, konkordato sürecinden geçtiğini, kayıt yükümlülüğünü yerine getirmek için girişimlerde bulunduğunu ve ceza miktarının belirlenmesinde ekonomik durumunun yeterince dikkate alınmadığını savundu.

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Uyuşmazlık konusu dosyada, yıllık mali bilanço toplamı 200 milyon TL'yi aşan veri sorumluları için 31 Aralık 2021 olarak belirlenen kayıt süresi esas alındı.

850 BİN TL'LİK CEZA ÖNCE 53 BİN 572 TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Şirketin başvurusu üzerine Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği, 850 bin TL'lik idari para cezasının 796 bin 428 TL'lik kısmını kaldırdı.

Böylece ceza tutarı 53 bin 572 TL'ye indirildi.

Ancak Ankara 20. İdare Mahkemesi aynı yaptırımı farklı değerlendirdi.

İdare Mahkemesi, şirketin kayıt yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmediğini ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ceza belirlerken kullandığı ölçütlerin hukuka aykırı olmadığını belirledi.

Mahkeme ayrıca şirketin mali bilanço büyüklüğü ve yükümlülüğe aykırılığın niteliği dikkate alındığında verilen cezanın ölçülü ve orantılı olduğu sonucuna ulaştı.

Uyuşmazlık Mahkemesi de 16 Şubat 2026 tarihli kararında idari yargının değerlendirmesini benimsedi. Böylece 850 bin TL'lik cezayı 53 bin 572 TL'ye düşüren sulh ceza hâkimliği kararı kaldırıldı.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNDEN İKİ DOSYADA DA AYNI YÖNDE KARAR

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin idari yaptırımların yargısal denetiminde ortaya çıkan iki ayrı uyuşmazlığı sonuçlandırdı.

İlk dosyada, spor salonu üyelerinin el geometrisi verilerinin açık rıza olmaksızın işlenmesi nedeniyle verilen 100 bin TL'lik ceza hukuka uygun bulundu.

İkinci dosyada ise VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirkete uygulanan 850 bin TL'lik yaptırımın hukuka uygun olduğuna ilişkin idari yargı kararı benimsendi.

Uyuşmazlık Mahkemesi her iki dosyada da ceza tutarlarını indiren sulh ceza hâkimliği kararlarını kaldırdı.

KARARLAR İŞLETMELER İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

İki karar, kişisel veri işleyen işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ciddi mali sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Özellikle spor salonları ve benzeri işletmelerde kullanılan biyometrik giriş sistemleri, kişisel verilerin korunması mevzuatı bakımından önem taşıyor. El geometrisi gibi kişinin fiziksel özelliklerinden yararlanarak kimlik doğrulaması yapan sistemlerde, verilerin hangi hukuki şartlarla işlendiği belirleyici oluyor.

VERBİS dosyasında ise kayıt yükümlülüğüne tabi şirketlerin belirlenen süre içerisinde gerekli işlemleri tamamlamamasının yaptırımı tartışıldı.

Bununla birlikte kararlardaki 100 bin ve 850 bin TL tutarları, 2022 yılında iki ayrı şirkete verilen cezalara ait. Bu rakamlar, 2026 yılında bütün işletmelere uygulanacak güncel ceza tutarları anlamına gelmiyor.

Uyuşmazlık Mahkemesinin kararları, yeni bir para cezası tarifesi oluşturmuyor. Daha önce verilen yaptırımlar hakkında farklı yargı mercilerinde ortaya çıkan kesin hüküm çelişkilerini gideriyor.