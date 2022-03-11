°
Şehir seçiniz
    BİST2.042-0.03EURO16.350.09USD14.880.17ALTIN953.691.60
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİzmir’de vapur seferleri iptal edildi
    HaberlerYaşam Haberleri İzmir’de vapur seferleri iptal edildi
    ABONE OL

    İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

    İzmir’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

    11.03.2022 - 00:37 |
    İzmir’de vapur seferleri iptal edildi

    İzmir Deniz İşletmeciliği Genel Müdürlüğünden (İZDENİZ) tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 22.15 itibariyle iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, ”Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm seferlerimiz saat: 22.15 den itibaren geçici süreyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

     

    GÜNCEL HABERLER

    Ukrayna’dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al

    Ukrayna’dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al

    Çaldıran-Doğubayazit yolu ulaşıma kapatıldı

    Çaldıran-Doğubayazit yolu ulaşıma kapatıldı

    KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rusya-Ukrayna krizinde arabulucuk yapan Türkiye'ye övgü

    KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rusya-Ukrayna krizinde arabulucuk yapan Türkiye'ye övgü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna’dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al

    Ukrayna’dan Rus askerlerine: Uçağını getir 1 milyon doları al

    Sıradaki Haber
    Çaldıran-Doğubayazit yolu ulaşıma kapatıldı

    Çaldıran-Doğubayazit yolu ulaşıma kapatıldı

    Sıradaki Haber
    Süper Loto sonuçları sorgulama: 10 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto sonuçları sorgulama: 10 Mart Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber
    2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

    2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?

    Sıradaki Haber