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    Yaşamİzmir’de uyuşturucu ticaretine 19 gözaltı
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    İzmir’de uyuşturucu ticaretine 19 gözaltı

    İzmir'in Kiraz ile Ödemiş ilçelerinde, polisin uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

    12.04.2022 - 15:21 | | DHA
    İzmir’de uyuşturucu ticaretine 19 gözaltı

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemiş’te uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda esrar, skunk, metamfetamin, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkileri, 2 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda tabanca mermisi ve 2 şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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