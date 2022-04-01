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    Yaşamİzmir'de fırtına başladı! Deniz seferleri iptal edildi, 3 Nisan'a kadar sürecek
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    İzmir'de fırtına başladı! Deniz seferleri iptal edildi, 3 Nisan'a kadar sürecek

    İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Deniz seferleri iptal edilirken, bir binanın çatısındaki gaz betonlar park halindeki aracın üzerine düştü.

    01.04.2022 - 17:17 | | Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
    İzmir'de fırtına başladı! Deniz seferleri iptal edildi, 3 Nisan'a kadar sürecek

    Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kent genelinde fırtına etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımına ara verilirken, Karabağlar ilçesinde bir ağaç park halindeki aracın üzerine devrildi. Konak'ta bulunan St. John Anglikan Kilisesi'nin bahçesinde bulunan iki ağaç da fırtına nedeniyle yıkıldı.

    Konak ilçesi İsmet Kaptan Mahallesi 1375 Sokak’taki bir otelin çatısında bulunan gaz betonlar, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar oluştu. Olaya tanık olan Hüseyin Gümüş, "Yukarıdaki betonlar sallanıp, düştü. Önce birkaç parça düştü ardından herkes kaçmaya başladı. Büyük bir panik oluştu" dedi.

    3 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK

    Öte yandan Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İzmir il genelinde güney ve güneybatı yönlerden devam eden rüzgarın, 3 Nisan gecesine kadar kuvvetli rüzgar (40-60 km/s) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-90 km/s) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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