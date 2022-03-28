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    Yaşamİstanbul'da tavuklu pilavdan 130 kişi zehirlendi! Hastaneye kaldırıldılar, işletme sahibi gözaltına alındı
    HaberlerYaşam Haberleri İstanbul'da tavuklu pilavdan 130 kişi zehirlendi! Hastaneye kaldırıldılar, işletme sahibi gözaltına alındı
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    İstanbul'da tavuklu pilavdan 130 kişi zehirlendi! Hastaneye kaldırıldılar, işletme sahibi gözaltına alındı

    Sancaktepe'de camideki mevlitte dağıtılan tavuklu pilavdan yiyen 130 kişi zehirlendi. Hastanede yatırılanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildiler. Pilavı yapan işletmenin sahibi gözaltına alınırken, ekipler tavuklu pilavdan da numune aldı.

    28.03.2022 - 13:57 | | Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA)
    İstanbul'da tavuklu pilavdan 130 kişi zehirlendi! Hastaneye kaldırıldılar, işletme sahibi gözaltına alındı

    Sancaktepe'de dün öğle saatlerinde ölen oğulları için mevlit okutan aile, Sarıgazi Battalgazi Camii'ne gelenlere tavuklu pilav ikramında bulundu. Bir süre sonra pilavı yiyen bazı kişilerin midesi bulandı, aralarında kusanlar oldu.

    Pilavdan rahatsızlananlar Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin aciline başvurdu.

    Tavuklu pilavdan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında çocukların da olduğu 130 kişi hastanelerde serum takılarak tedavi edildi. Hepsinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlçe Tarım Müdürlüğündeki yetkililer, tavuklu pilavdan incelemek üzere numune aldı. Polis, tavuklu pilavı yapan işletme sahibini gözaltına aldı. 

    Kardeşi zehirlenen Bilal Akça, "Camide bir aile çocukları vefat ettiği için mevlit düzenlemiş. Verdikleri tavuklu pilavdan çoğu kişi zehirlenmiş. Bunlardan birisi de benim kardeşim. İlk başta bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyorduk. Hastaneye geldik. Zehirlenme vakaları fazlaymış" dedi.

    Pilavdan zehirlenen 10 yaşındaki Ömer Akça, "Bir ailenin çocuklar ölmüş. Onun için mevlit düzenlediler. Mevlitte benim arkadaşlarım ve herkes zehirlendi. Şu an sağlığım iyi" diye konuştu. Cami cemaatinden Ekrem Oğuzhan, "Öğlen namazında bir kardeşimiz taziye yemeği veriyordu. Orada bizim camimizde Kur'an okuyan çocuklarımız ve cami cemaati yemekten zehirlenmişler. Hastaneye gittiler. Şu anda olumsuzluk bir durum yok." diye konuştu.

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