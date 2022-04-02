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    Yaşamİstanbul'da kebapçıdaki yangın itfaiye aracına da sıçradı
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    İstanbul'da kebapçıdaki yangın itfaiye aracına da sıçradı

    Sarıyer Bahçeköy'de bir kebapçıda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye sevk edildi.

    02.04.2022 - 09:53 |
    İstanbul'da kebapçıdaki yangın itfaiye aracına da sıçradı

    İstanbul Sarıyer'de bir kebapçıda çıkan yangın, 5 binaya daha sıçradı. Yangın için bölgeye giden bir itfaiye aracı da alev aldı. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda Yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı.

    Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü. Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

     

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