İstanbul'da kebapçıdaki yangın itfaiye aracına da sıçradı

İstanbul Sarıyer'de bir kebapçıda çıkan yangın, 5 binaya daha sıçradı. Yangın için bölgeye giden bir itfaiye aracı da alev aldı. Bölgeye İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Sarıyer Bahçeköy İnönü Caddesi'ndeki kebapçıda Yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler 5 binaya sıçradı.

Yangına müdahale eden bir itfaiye aracına da alevler sıçradı. Yanan itfaiye aracı söndürüldü. Hasarlı itfaiye aracı da dahil olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinden takviye itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.