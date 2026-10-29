Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var

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2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklı bir toprak kayması oldu. Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesi sonucu şu an itibarıyla 2 kişinin cenazesine ulaştık. 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Şu an acil tıbbi müdahale çalışması yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanları ve araç gereçleri ve personeliyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.