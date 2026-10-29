Kapadokya'da peribacası çöktü: Ölü ve yaralılar var
Nevşehir Göreme'de peribacasının yıkıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Nevşehir'in Göreme beldesinde bulunan peribacası bir anda yıkıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bölgede kriz masası oluşturulurken yaralanan 3 kişinin hastanelere sevk edildiği öğrenildi.
Öte yandan, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök de bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Kayaların altında kalan cenazelerin olduğu bilgisi edinilirken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklı bir toprak kayması oldu. Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesi sonucu şu an itibarıyla 2 kişinin cenazesine ulaştık. 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Şu an acil tıbbi müdahale çalışması yapılıyor. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanları ve araç gereçleri ve personeliyle şu an olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. İlerleyen süreçte gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.
ALANDA HASSAS DİNLEME YAPILIYOR
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde peribacasından kayaların düştüğü alanda ekiplerin titiz çalışması devam ediyor. Kopan kaya parçalarının altında kalan olup olmadığını belirlemek için ekipler zaman zaman sessizlik isteyerek, hassas dinleme çalışması yapılıyor. Kayaların düştüğü bölge havadan da görüntülendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediliyor.