°
Şehir seçiniz
    BİST1.9525.46EURO15.68-1.00USD13.87-1.09ALTIN838.53-1.96
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİstanbul Boğazı'ndan ceset çıktı
    HaberlerYaşam Haberleri İstanbul Boğazı'ndan ceset çıktı
    ABONE OL

    İstanbul Boğazı'ndan ceset çıktı

    Sarıyer Sahili'nde denizde kadın cesedi bulundu. Sahile vuran ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    27.02.2022 - 13:21 | | DHA
    İstanbul Boğazı'ndan ceset çıktı

    Olay, Sarıyer Sahili'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar denizde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Denizden çıkarılan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 30 yaşlarında bir kadına ait olduğu belirlendi.

    GÜNCEL HABERLER

    İletişim Başkanı Altun: Savaşın mevcut sonuçlarını önlemeye çalışacağız

    İletişim Başkanı Altun: Savaşın mevcut sonuçlarını önlemeye çalışacağız

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz

    Çavuşoğlu, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

    Çavuşoğlu, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla görüştü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Birlikte Hitler'i yendik, Putin'i de yeneceğiz

    Sıradaki Haber
    Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

    Sıradaki Haber
    Google'dan Rusya kararı! Engellendi

    Google'dan Rusya kararı! Engellendi

    Sıradaki Haber
    Karadeniz'de güvenlik seviyesini en üst düzeye yükseltti

    Karadeniz'de güvenlik seviyesini en üst düzeye yükseltti

    Sıradaki Haber