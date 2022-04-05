°
Şehir seçiniz
    BİST2.3240.53EURO16.160.34USD14.710.25ALTIN912.37-0.02
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    Yaşamİnsan ticareti suçundan 13 yıl hapisle aranıyordu! Adana'da yakalandı
    HaberlerYaşam Haberleri İnsan ticareti suçundan 13 yıl hapisle aranıyordu! Adana'da yakalandı
    ABONE OL

    İnsan ticareti suçundan 13 yıl hapisle aranıyordu! Adana'da yakalandı

    Mersin’de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk (35), Adana’da saklandığı evde yakalandı.

    05.04.2022 - 10:00 | | DHA
    İnsan ticareti suçundan 13 yıl hapisle aranıyordu! Adana'da yakalandı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Mersin’de 'insan ticareti' suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gülşen Aruk’un, Seyhan ilçesi Kukuköprü Mahallesi’ndeki evde saklandığını tespit etti.

    Ekipler, belirlenen adrese yaptığı baskınla Aruk’u yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aruk, adliyeye sevk edildi. Bu sırada Aruk, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aruk, cezaevine gönderildi.

    Annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
    İlgili Haber
    Annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
    Üsküdar'da yakalanan öğretmen PKK üyeliğinden tutuklandı
    İlgili Haber
    Üsküdar'da yakalanan öğretmen PKK üyeliğinden tutuklandı
    Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu
    İlgili Haber
    Otomobilden havaya ateş açıldı, penceredeki kadın vuruldu

    GÜNCEL HABERLER

    Boğaz'dan gelen İHA gücü! Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?

    Boğaz'dan gelen İHA gücü! Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?

    Paralar hesaplara aktarılıyor! Tarih verildi, 1.296 TL...

    Paralar hesaplara aktarılıyor! Tarih verildi, 1.296 TL...

    Zelenski'den müzakere açıklaması: Putin ile aramızda görüşme olmayabilir

    Zelenski'den müzakere açıklaması: Putin ile aramızda görüşme olmayabilir

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    5 Nisan BİM kataloğu 2022! 5 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM katalog 5 Nisan 2022

    5 Nisan BİM kataloğu 2022! 5 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM katalog 5 Nisan 2022

    Sıradaki Haber
    Zelenski'den müzakere açıklaması: Putin ile aramızda görüşme olmayabilir

    Zelenski'den müzakere açıklaması: Putin ile aramızda görüşme olmayabilir

    Sıradaki Haber
    5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları - eşe arkadaşa anlamlı resimli en güzel Avukatlar Günü sözleri! Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi?

    5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları - eşe arkadaşa anlamlı resimli en güzel Avukatlar Günü sözleri! Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi?

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izlenebilecek mi?

    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izlenebilecek mi?
    Sıradaki Haber