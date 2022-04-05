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    YaşamÜsküdar'da yakalanan öğretmen PKK üyeliğinden tutuklandı
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    Üsküdar'da yakalanan öğretmen PKK üyeliğinden tutuklandı

    Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı tespit edilen M.B.D. (46) isimli öğretmen Üsküdar'da gözaltına alındı. Örgüt üyesi olduğu belirtilen öğretmenin Hakkari'de görev yaptığı okulda örgütün kırsal kadrosuna çok sayıda katılım olduğu kaydedildi.

    05.04.2022 - 09:33 |
    Üsküdar'da yakalanan öğretmen PKK üyeliğinden tutuklandı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Hakkari'de görevli öğretmen M.B.D'nin örgüt bağlantıları ortaya çıktı. Terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin hakkında ifade ve teşhis bulunan M.B.D.'nin, gizli tanık ifadelerine göre Hakkari'de öğretmenlik yaptığı okuldan örgütün kırsal kadrosuna çok sayıda katılım olduğu da belirtildi. Terör örgütü üyelerinden ele geçirilen belgelerde de ismi geçen M.B.D., 31 Mart Perşembe günü Üsküdar'da , gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevkedilen M.B.D., tutuklandı.

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