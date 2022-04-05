°
Şehir seçiniz
    BİST2.3220.46EURO16.170.35USD14.710.25ALTIN912.12-0.05
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAnnesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
    HaberlerYaşam Haberleri Annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
    ABONE OL

    Annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Sultangazi'de 64 yaşındaki annesi Mecbure Yaşar'ı üzerine benzin yakıp yakmaya çalışan şüpheli Yasin Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    05.04.2022 - 09:39 |
    Annesini benzinle yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Olay dün saat 17.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ile oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma yaşandı. Uyuşturucu madde de kullandığı iddia edilen ve öfkelenen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek ateşe vermek istedi. Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı. Annesini yakmak isteyen Yasin Yaşar evin önünden ayrıldığı sırada komşusunun aracına benzini dökerek yaktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yasin Yaşar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Boğaz'dan gelen İHA gücü! Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?

    Boğaz'dan gelen İHA gücü! Almanlar şaşkın: Türkiye nasıl modern silah teknolojisinin lideri haline geldi?

    Paralar hesaplara aktarılıyor! Tarih verildi, 1.296 TL...

    Paralar hesaplara aktarılıyor! Tarih verildi, 1.296 TL...

    Zelenski'den müzakere açıklaması: Putin ile aramızda görüşme olmayabilir

    Zelenski'den müzakere açıklaması: Putin ile aramızda görüşme olmayabilir

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    5 Nisan BİM kataloğu 2022! 5 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM katalog 5 Nisan 2022

    5 Nisan BİM kataloğu 2022! 5 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM katalog 5 Nisan 2022

    Sıradaki Haber
    Zelenski'den müzakere açıklaması: Putin ile aramızda görüşme olmayabilir

    Zelenski'den müzakere açıklaması: Putin ile aramızda görüşme olmayabilir

    Sıradaki Haber
    5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları - eşe arkadaşa anlamlı resimli en güzel Avukatlar Günü sözleri! Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi?

    5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları - eşe arkadaşa anlamlı resimli en güzel Avukatlar Günü sözleri! Avukatlar Günü nasıl ortaya çıktı, tarihçesi?

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izlenebilecek mi?

    Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı, nihai liste belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izlenebilecek mi?

    Sıradaki Haber