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    YaşamGenç kız falcının tacizine uğradı! 'Odada tek kalmamız lazım, gözünü bağla'
    HaberlerYaşam Haberleri Genç kız falcının tacizine uğradı! 'Odada tek kalmamız lazım, gözünü bağla'
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    Genç kız falcının tacizine uğradı! 'Odada tek kalmamız lazım, gözünü bağla'

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kendisini falcı olarak tanıtan şahıs, 20 yaşındaki genç kıza cinsel tacizde bulundu. Adli makamlara sevk edilen falcı tutuklandı.

    23.02.2022 - 15:09 |
    Genç kız falcının tacizine uğradı! 'Odada tek kalmamız lazım, gözünü bağla'

    Olay, geçtiğimiz günlerde Camiatik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki bir kız, sosyal medyada tarot falı ilanını gördü. Fal baktırmaya karar veren genç kız, ilandaki numarayı arayarak G.A. adlı falcıdan randevu talep etti.

    Şahsı ablasının ve abisinin yaşadığı eve çağıran kız falına baktırdı. Fala bakan G.A., "Sende mühür var, onu bozmam lazım. Ama odada tek kalmamız lazım ve gözünü tamamen bağla" diyerek hem odadan herkesi çıkardı, hem de kızın gözünü bağladı. Bu sırada cinsel tacize uğrayan genç kız, şahıstan şikayetçi oldu.

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.A.'yı operasyonla yakaladı. Şahsın daha önceden de aynı suçtan Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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