°
Şehir seçiniz
    BİST2.0381.02EURO15.690.31USD13.800.02ALTIN840.45-0.38
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamKoğuşta cansız bedeni bulundu! Başsavcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı
    HaberlerYaşam Haberleri Koğuşta cansız bedeni bulundu! Başsavcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı
    ABONE OL

    Koğuşta cansız bedeni bulundu! Başsavcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı

    Bilecik'te, 'hırsızlık' suçundan tutuklu Taner Işıldak'ın (46), koğuşunda asılı cansız bedeni bulundu. Işıldak’ın ölümü şüpheli görülürken, başsavcılığın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

    23.02.2022 - 13:14 | | Cafer ELMAS/ BİLECİK, (DHA)
    Koğuşta cansız bedeni bulundu! Başsavcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı

    Bilecik’te Taner Işıldak, bir süre önce 'hırsızlık' suçundan mahkemece tutuklanarak, M Tipi Cezaevi’ne konuldu. Bu sabah koğuşları kontrol eden infaz ve koruma memurları, Işıldak’ın asılı cansız bedeni bulundu.

    Yapılan incelemelerin ardından Işıldak’ın ölümü şüpheli görüldü ve Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla soruşturma başlatıldı. Taner Işıldak’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü! Akli dengesi yerindeymiş
    İlgili Haber
    Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü! Akli dengesi yerindeymiş
    Karasu Nehri’ne düşen genç kız için arama çalışması başlatıldı
    İlgili Haber
    Karasu Nehri’ne düşen genç kız için arama çalışması başlatıldı
    Kamyonun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti 
    İlgili Haber
    Kamyonun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti 
    Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
    İlgili Haber
    Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

     

    GÜNCEL HABERLER

    Ukrayna’da 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı

    Ukrayna’da 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı

    Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

    Donbass’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 6 asker yaralandı

    Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan'a gidecek

    Bakan Çavuşoğlu, yarın Kazakistan'a gidecek

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ukrayna’da 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı

    Ukrayna’da 18-60 yaş arası yedek askerler göreve başladı

    Sıradaki Haber
    Kaçak pırlanta operasyonu! Değeri 10 milyon lira...

    Kaçak pırlanta operasyonu! Değeri 10 milyon lira...

    Sıradaki Haber
    POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

    POMEM sınavı ne zaman 2022? POMEM 28. dönem sınav tarihi ve ücretleri…

    Sıradaki Haber
    TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...

    TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! 2+1 ve 3+1'lik yeni konut projesi...

    Sıradaki Haber