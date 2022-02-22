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    YaşamManisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
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    Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

    Manisa'nın Salihli ilçesinde, yakınlarının bir süredir haber alamadığı Serpil (75) ve Ali Osman Akıncı (84) çifti evlerinde ölü bulundu. Akıncı çiftinin 20 günlük olduğu tahmin edilen cesetleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    22.02.2022 - 18:55 | | Emre SAÇLI/MANİSA, (DHA)
    Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

    Salihli'de oturan Serpil Akıncı ve eşi Ali Osman Akıncı'dan bir süredir haber alamayan Ankara'daki yakınları durumdan şüphelenip, polise başvurdu. İhbar üzerine çiftin Eskicamii Mahallesi 15'inci Sokak'taki evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekiplerini kapıyı kırmasının ardından içeri giren polis ekipleri Akıncı çiftinin bozulmaya başlamış cansız bedenleri ile karşılaştı. Çiftin en az 20 günlük olduğu tahmin edilen cesetleri, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çiftin kesin ölüm nedenlerinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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