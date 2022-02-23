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    YaşamŞişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi!
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    Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi!

    İstanbul Şişli'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı. Eşi ve evdekileri rehin alan kişinin vurulduğu belirtildi.

    23.02.2022 - 12:27 |
    Şişli’de silahla ailesini rehin alan saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi!

    Şişli Köz Sokak'ta bulunan Tugay Adak boşanma aşamasında bulunduğu eşi İnci Adak'ın bulunduğu eve geldi. İnci Adak'ın ailesine ait olduğu belirtilen dairede eşi, eşinin annesi Saniye Özcan ve bir kadını rehin alan Tugay Adak balkona çıkarak elindeki silahla tehditler savurdu.

      İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis sokakta önlem alarak Tugay Adak'ı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada özel harekat polisi de operasyon için hazırlık yaptı.

    Tugay Adak ikna edilemeyince polis operasyon düzenledi. Bu sırada iki el silah sesi duyuldu. Balkonda vurulan Tugay Adak yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Evdeki rehineler de çıkarılarak polis merkezine götürüldü.

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