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    Yaşam19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu!
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    19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu!

    Antalya’da 19 yaşındaki genç kız, parkta polis tarafından yarı baygın halde bulundu.

    23.02.2022 - 14:59 |
    19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu!

    Olay, Konyaaltı ilçesi Hasan Subaşı Parkı’nda meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne parkta hareketsiz halde bir kadının yattığını bildirdi.

    19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, parktaki 19 yaşındaki C. E.'yi yarı baygın halde buldu. Bilinçsiz hareketlerde bulunan genç kadın, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    19 yaşındaki genç kız parkta yarı baygın halde bulundu

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