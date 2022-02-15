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    YaşamGaziantep'te atıl kalan 11 katlı otelin otoparkı çöktü
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    Gaziantep'te atıl kalan 11 katlı otelin otoparkı çöktü

    Gaziantep'te atıl haldeki 11 katlı otelin otopark bölümü çöktü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, göçük altında kimsenin kalmadığını belirledi.

    15.02.2022 - 14:08 | | Kadir GÜNEŞ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)
    Gaziantep'te atıl kalan 11 katlı otelin otoparkı çöktü

    Mücahitler Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmayan 11 katlı otelin otopark bölümü öğle saatlerinde çöktü.

    İhbarın ardından bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde inceleme yapan ekipler, göçük altında kimsenin kalmadığını belirledi.

    Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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