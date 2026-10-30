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GündemTürkiye Ar-Ge'de rekor kırdı! Bakan Kacır: Harcamalarımız 24.8 milyar dolara yükseldi
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Türkiye Ar-Ge'de rekor kırdı! Bakan Kacır: Harcamalarımız 24.8 milyar dolara yükseldi

30.10.2026 - 18:12Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Türkiye Ar-Ge'de rekor kırdı! Bakan Kacır: Harcamalarımız 24.8 milyar dolara yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetlerinde yeni rekorlar kırdığını belirterek, Ar-Ge harcamalarının 2025 yılında 24,8 milyar dolara, Ar-Ge insan kaynağının ise 318 bine ulaştığını bildirdi.

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Bakan Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ar-Ge faaliyetleri ve harcamalarına ilişkin resmî istatistikleri değerlendirdi.
 
Ar-Ge alanında elde edilen başarılara dikkati çeken Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
 
“Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 2025 yılında 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselirken, Ar-Ge insan kaynağımız 318 bine ulaştı. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,55 oldu. Toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 65’ini şirketler gerçekleştirdi.”
 
Ar-Ge insan kaynağındaki kadın istihdamına da değinen Kacır, toplam Ar-Ge insan kaynağının yüzde 34,1’ini kadınların oluşturduğunu, yükseköğretim sektöründeki Ar-Ge çalışanları arasında kadınların oranının ise yüzde 48,1’e ulaştığını belirtti.
 
İmalat sanayisindeki Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri de paylaşan Kacır, bu harcamaların yüzde 47,7’sinin yüksek teknoloji, yüzde 40,7’sinin ise orta-yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.
 
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlenerek geliştiğini vurgulayan Kacır, “Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz, yenilikçi girişimlerimiz ve araştırmacılarımızla Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Ar-Gede rekor kırdı Bakan Kacır: Harcamalarımız 24.8 milyar dolara yükseldi

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