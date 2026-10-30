Tavşanlı'da melki mantarı fiyatı 500 liradan 400 liraya düştü!

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Mantar sezonunun dönemsel seyrine değinen Cemil Akdağ, "Bu sezon kışa doğru, Ekim ayın 9’u gibi başlar, 15’inden sonra hız kazanır ve kar yağana kadar devam eder. Tabii ki en önemli faktör bol yağmur yağmasıdır. Yağmur olursa bu mantarlar bol olur. Şu anda ürün az olduğu için fiyatlar yüksek; ancak bollaştıkça fiyatlar düşecek, dengelenecektir" dedi.