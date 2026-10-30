Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAltyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu
HaberlerGündem Haberleri Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

30.10.2026 - 19:33Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Saha çalışması sırası bulunan ve üzerinde antik yazılar bulunan blok merak konusu oldu. Sakarya'da sürdürülen altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarılan antik dönem yazıtlı taş blok, mahallelinin dikkatini çekti. Yol kenarındaki kazı çalışması sırasında ortaya çıkan devasa tarihi kalıntı, kısa sürede merak konusu haline geldi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1

Pamukova ilçesi Akçakaya Mahallesi yolu üzerinde altyapı çalışması bölgesinde faaliyet gösteren ekipler, saha çalışması esnasında, üzerinde antik dilde yazılmış çok satırlı yazıtlar ve alt kısmında kıvrımlı mimari süslemeler ile volüt detayları bulunan tarihi yapı kalıntısıyla karşılaştı.

2Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

Taşın yüzeyinde dikkat çeken detaylar arasında, antik alfabe ile kazınmış "MNI... POY ZON K..." ve devamındaki satırlarda yer alan düzenli harf blokları ile kelime dizilimleri göze çarpıyor.

3Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

Uzmanlar bu tür ibarelerin genellikle antik dönem anıt mezarları, onurlandırma kitabeleri veya adak yazıtlarında yer aldığını belirtiyor.

4Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

Grekçe veya Latince harflerle yazılmış resmi, idari ya da anıt/mezar kültüne ait olduğu değerlendirilen taş bloğun hangi döneme ait olduğuna dair net bilgi, yapılacak epigrafik ve teknik incelemelerin ardından kesinlik kazanacak.

5Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

 

 

6Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

 

 

7Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

 

 

8Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

 

 

9Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

 

 

10Altyapı çalışması esnasında toprak altından gün yüzüne çıkarıldı merak konusu oldu

 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi