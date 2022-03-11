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    Firari hırsız kız arkadaşının evinde yakalandı

    Şanlıurfa’da cezaevinden kaçan hırsız, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından kız arkadaşının evinde yakalandı.

    11.03.2022 - 12:00 |
    Firari hırsız kız arkadaşının evinde yakalandı

    Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT dedektifleri, Hilvan Açık Ceza İnfaz Kurumundan yaklaşık 15 gün önce firar ettiği tespit edilen ve hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Şahsın yakalanmasına yönelik araştırma yapan ekipler, bir haftalık takip sonucu A.Ç.’yi kız arkadaşının yanında olduğunu tespit ederek, adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu firari hırsız, kıskıvrak yakalandı. Çeşitli suçlardan 20 suç kadı bulunduğu bildirilen A.Ç., işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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