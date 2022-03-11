Aylin Sözer cinayetinde yeni gelişme! Flaş IBAN detayı

Akademisyen Aylin Sözer'i katleden Kemal Ayyıldız ve kardeşi Murat Delbe'nin yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İlk celse "ben değil maskeli adam yaptı" savunmasıyla kurtulmaya çalışan Ayyıldız'ın kardeşi Delbe'nin celse arasında ifade verdiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE'Yİ SARSAN VAHŞİ CİNAYET

Korkunç olay 29 Aralık 2020 günü İstanbul Maltepe'de gerçekleşti. Kemal Ayyıldız, akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katledip evini ateşe verdi. Türkiye'yi sarsan cinayetin ardından Ayyıldız hakkında "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçu başta olmak üzere 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

IBAN DETAYI 2. SANIK YAPTI

Ancak davanın tek sanığı Kemal Ayyıldız değildi. Aylin Sözer'i katleden Ayyıldız'ın kardeşinin de olay günü Sözer'in kullandığı telefon hattıyla irtibatlı olduğu belirlendi. Cinayetin ardından Murat Delbe'nin ağabeyi Kemal Ayyıldız'a IBAN numarası göndererek, "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" ettiği gerekçesiyle, 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

"IBAN İSTEDİ, BORCUMU GÖNDERECEK SANDIM"

Davanın ilk celsesinde Kemal Ayyıldız izahtan vareste bir savunma yaparak, suçsuz olduğunu öne sürdü. Cinayeti kendisinin işlemediğini, kendisine maskeli bir şahıs tarafından tuzak kurulduğunu ve tehdit edildiğini belirtti. Bu savunmanın ardından gözler diğer sanığın ifadesine çevrildi. Celse arası Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alınan Murat Delbe, Aylin Sözer'i tanımadığını ve ağabeyinin kendisine 200 lira borcu olduğunu söyledi. Olay günü evde yatarken ağabeyinin kendisini arayarak IBAN'ını istediğini anlatan Delbe, "Bana neden IBAN'ı istediğini söylemedi. Ben de kendisine neden istediğini sormadım. Borcumu göndereceğini düşündüm. Ağabeyime IBAN'ımı gönderdim" dedi.

CİNAYETİ ANNESİ TELEVİZYONDAN GÖRMÜŞ

Öğle saatlerinde annesinin kendisini arayarak televizyonda ağabeyinin öldürme olayına karıştığını, bir bilgisi olup olmadığını sorduğunu aktaran sanık, "Ben de bilgim olmadığını, evde uyuduğumu söyledim. Daha sonra telefonu, internette olayı araştırmaya başladım. Öldürme olayı ile ilgili bir bilgim yoktur, öldürme olayı meydana geldikten sonra ben olaylara vakıf oldum" diye konuştu.

"OLAY GÜNÜ DARGINDIK, CİNAYETLE ALAKAM YOK"

Ağabeyi ile aynı evi paylaştığını ancak olay tarihinde dargın olduklarını belirten Murat Delbe, "Başka bir numaradan beni aradı. Sesinden tanıdım. Ağabeyimle konuştuğumda herhangi bir polis ya da ambulans sireni duymadım. Benim cinayetle ilgim ve alakam yok, cinayet olacağını bilmiyordum" dedi. Bu ifade yargılamanın yapıldığı İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.