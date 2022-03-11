°
Şehir seçiniz
    BİST2.0510.46EURO16.450.65USD14.970.81ALTIN958.880.72
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamHafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü
    HaberlerYaşam Haberleri Hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü
    ABONE OL

    Hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü

    Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kar kürüme aracıyla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaşamını yitirdi.

    11.03.2022 - 11:08 |
    Hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü

    Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Korkuteli-Fethiye kara yolu Kayabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Korkuteli'ne giden M.K. (37) yönetimindeki 07 AEZ 007 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 UD 327 plakalı kar kürüme aracıyla çarpıştı. Hafif ticari araçtaki M.K., İ.K. (39) ve A.A. (49), kaza yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kar kürüme araç sürücüsü A.Ü. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

    Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

    Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldırısı: 1 ölü

    Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldırısı: 1 ölü

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Bakan Çavuşoğlu ile bir araya geldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

    Bakan Kirişci: Gıda güvenliğinin milli güvenlikten farkı yoktur

    Sıradaki Haber
    Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldırısı: 1 ölü

    Dnipro'ya sabah saatlerinde 3 hava saldırısı: 1 ölü

    Sıradaki Haber
    SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan flaş açıklama, 11 Mart'tan itibaren...

    SGK resmen duyurdu! Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan flaş açıklama, 11 Mart'tan itibaren...

    Sıradaki Haber
    Emeklilik iptal ediliyor! Emekli maaşları kesiliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor

    Emeklilik iptal ediliyor! Emekli maaşları kesiliyor! Paralar faiziyle geri alınıyor

    Sıradaki Haber