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    Sobacılar artık yeni dönemi bekliyor

    Eskişehir’de ilkbahara girilmesi ve havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte sobacılardaki hareketlilik azaldı, esnaflar gelecek eylül ayında başlayacak yeni dönemi bekliyor.

    11.03.2022 - 11:12 | | İHA
    Sobacılar artık yeni dönemi bekliyor

    Geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte şehir hayatından uzaklaşan vatandaşlar, kırsal yerlerde yaşamaya başladı. Hem evlerini ısıtmak hem de nostaljik şekilde günlerini geçirmek isteyen Eskişehirliler sobalara yöneldi. Bu yıl ise hem kış mevsiminin bitmesi hem de insanların tekrar şehirlere dönmesiyle satışların azaldığını söyleyen 30 yıllık sobacı Kadir Kumaş, “Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte satışlar azaldı ve sezon bitti. Fakat Eskişehir’in ikliminden dolayı sobaya talep bitmiyor. Pandemi döneminde insanlar köy evlerine gitmesiyle sobaya ilgi artmıştı, satışlar o zamana göre birazcık azaldı.“ şeklinde konuştu.

    Kış ayında satışların fazla olduğunu, ancak sezonun bitmesiyle sadece soba parçaları sattığı belirten soba üreticisi Gökhan Duru ise, “Rağbet son günlerde aşırı azaldı, sezonun başında iyiydi ancak kış bittiği için herkes elindeki imkanlarla geçinmeye çalışıyor. Biz de gelecek Eylül ayını bekliyoruz.” dedi.

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