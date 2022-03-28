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    Yaşam‘Dur’ ihtarına uymadı, kovalamacada hayatını kaybetti!
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    ‘Dur’ ihtarına uymadı, kovalamacada hayatını kaybetti!

    Beylikdüzü’nde uygulama noktasında dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüyle polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacada polisin açtığı ateş sonucu yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    28.03.2022 - 21:33 | | İHA
    ‘Dur’ ihtarına uymadı, kovalamacada hayatını kaybetti!

    Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Hadımköy Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Erhan E. ve arkadaşlarının içerisinde bulunduğu otomobil uygulama noktasında durdurulmak istendi. Ehliyeti olmadığı için panik yaparak kaçmaya başlayan Erhan E. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis ekiplerinin kovalamaca esnasında ateş açması sonucunda ağır yaralanan Erhan E. hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan sürücünün cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Haraççı Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Haraççı Mezarlığı'na defnedildi.

    “Kimse devletten kaçamaz, öldürmek için ateş etmiş”

    Hayatını kaybeden Erhan E.'nin akrabası Bülent Eser, “Benim amcamın oğlu, Beylikdüzü’nde uygulamaya giriyor. Polisin dur ihtarına uymuyor, ehliyeti de yok. Kaçmaya başlayınca polis arkasından ateş açıyor ve yaralanarak ölüyor. Ehliyeti yok, belki suçlu da olabilir tamam. Ama bu şekilde direkt cinayet işlermiş gibi olması çok üzücü, canilik yani. Böyle yapmaması gerekirdi. Orada durduramadı kaçırdı. Hadi anons geçer durdururdu, devletten kimse kaçamaz, gider evinden alır gerekirse. Şu anda annesi ve ailesi perişan durumdalar. Biz o polisin cezasını almasını istiyoruz ve bize kimse bilgi vermiyor. Çocuk daha 23 yaşında, gencecik bir çocuk toprağın altında. Ailesine yazık günah. Biz hukuki süreci takip edeceğiz muhakkak. Devlet memuru olması suçunu örtmesini engellememeli. Bu bir başkası da olabilirdi. Her durmayanın arkasına ateş açıp öldürmesi mi gerekir. Havaya ateş açabilir, lastiklere ateş edebilirdi. Ama öldürmek için ateş etmiş” dedi.

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