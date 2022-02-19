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    YaşamDireksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı
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    Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı

    Beykoz TEM Otoyolu Kavacık istikametinde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün direksiyon başında uyuyakaldığı belirtildi. Uyuyan sürücünün sebep olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

    19.02.2022 - 08:14 | | İHA
    Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı

    Kaza saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Beykoz Kavacık istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HE 3321 plakalı gri renk Opel Corsa marka otomobil sürücüsü Görkem Kaya, TEM Otoyolu Kavacık istikametinde seyir halindeyken direksiyon başında uyuyakaldı.

    Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı

    Uyuyan sürücü aynı istikamette seyir halinde olan Doğan Zengin kontrolündeki 34 MUJ 68 plakalı gri renk cipe çarparak kazaya sebep oldu. Çarpmanın etkisiyle yan yatan cip sürücüsü Doğan Zengin araçta sıkışarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan Doğan Zengin’i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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