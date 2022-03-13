Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Fandere Sokak’ta meydana geldi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde oturan Neşet Özdemir, Akçakoca’da yaşayan babasını ziyarete geldi. Bunu öğrenen Efe Vurmaz pompalı tüfeği yanına alıp eve gitti. Efe Vurmaz ile dayısı Neşet Özdemir arasında tartışma çıktı. Efe Vurmaz, Özdemir çiftini tüfekle vurdu. Neşet Özdemir kaldırıldığı Akçakoca Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirirken, Şengül Özdemir ise Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Efe Vurmaz’ın ablasının geçen yıl dayısı Neşet Özdemir’in oğluyla kaçarak evlendiği, bu nedenle ailenin arasında husumet olduğu belirtildi. Olayın ardından polise teslim olan Efe Vurmaz emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Efe Vurmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.