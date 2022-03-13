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    YaşamDayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı
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    Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, dayısı Neşet Özdemir’i pompalı tüfekle vurarak öldürüp eşi Şengül Özdemir’i ise yaralayan Efe Vurmaz (23) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    13.03.2022 - 17:07 | | İHA
    Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı

    Olay, dün öğle saatlerinde Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Fandere Sokak’ta meydana geldi. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde oturan Neşet Özdemir, Akçakoca’da yaşayan babasını ziyarete geldi. Bunu öğrenen Efe Vurmaz pompalı tüfeği yanına alıp eve gitti. Efe Vurmaz ile dayısı Neşet Özdemir arasında tartışma çıktı. Efe Vurmaz, Özdemir çiftini tüfekle vurdu. Neşet Özdemir kaldırıldığı Akçakoca Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirirken, Şengül Özdemir ise Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Dayısını öldürüp, yengesini yaralayan şüpheli tutuklandı

    Efe Vurmaz’ın ablasının geçen yıl dayısı Neşet Özdemir’in oğluyla kaçarak evlendiği, bu nedenle ailenin arasında husumet olduğu belirtildi. Olayın ardından polise teslim olan Efe Vurmaz emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Efe Vurmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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