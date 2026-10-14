Gece yarısı gök gürültülü sağanak yağış başladı

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Düzce’de meteorolojik tahminlerde yer alan sağanak yağış, gece saatlerinde başladı. Kent genelinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak öncesinde art arda çakan şimşekler, gece karanlığını aydınlattı.

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Şimşeklerin ardından başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini hissettirdi. Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan yağış, kentte hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

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Hava tahminlerine göre Düzce’de yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sağanak yağışların zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte görülebileceği tahmin edilirken, vatandaşların ani sağanak ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.