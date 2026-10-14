Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGece yarısı gök gürültülü sağanak yağış başladı
HaberlerGündem Haberleri Gece yarısı gök gürültülü sağanak yağış başladı

Gece yarısı gök gürültülü sağanak yağış başladı

14.10.2026 - 00:50Güncellenme Tarihi:
Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Kaynak: DÜZCE (İHA)

ABONE OL

Düzce’de beklenen sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesinde gökyüzünü aydınlatan şimşekler dikkat çekerken, gök gürültülü sağanağın hafta boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Düzce’de meteorolojik tahminlerde yer alan sağanak yağış, gece saatlerinde başladı. Kent genelinde etkili olmaya başlayan gök gürültülü sağanak öncesinde art arda çakan şimşekler, gece karanlığını aydınlattı.

İLGİLİ HABER

Meteoroloji uyarısından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Meteoroloji uyarısından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Şimşeklerin ardından başlayan sağanak yağış, kısa sürede etkisini hissettirdi. Gök gürültüsüyle birlikte etkili olan yağış, kentte hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

İLGİLİ HABER

Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi
Tropikal iklim böceği peygamberdevesi Sarıkamış'ta görüntülendi

Hava tahminlerine göre Düzce’de yağışlı havanın hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Sağanak yağışların zaman zaman gök gürültüsüyle birlikte görülebileceği tahmin edilirken, vatandaşların ani sağanak ve yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

İki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı
#Gündem

İki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

Gece yarısı gök gürültülü sağanak yağış başladı
#Gündem

Gece yarısı gök gürültülü sağanak yağış başladı

Otomobil şarampole devrildi 1 kişi yaralandı
#Gündem

Otomobil şarampole devrildi 1 kişi yaralandı