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İki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

14.10.2026 - 01:39Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: ÇORUM (İHA)

İki otomobil çarpıştı 4 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri, park halindeki minibüse çarparak kaldırıma çıktı.

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Kaza, Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.S. idaresindeki 19 ABN 481 plakalı otomobil ile H.A.P. yönetimindeki 19 AAN 207 plakalı otomobil cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

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Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri, yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Kazada 19 AAN 207 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan T.A., M.E.S. ve M.P. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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