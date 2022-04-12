Olay, dÃ¼n gece Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, oyun oynayan Ã§ocuklarÄ± tartÄ±ÅŸan iki komÅŸu aile, birbirine girdi. Ay ve Aslan ailelerinin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da dahil olduÄŸu kavgada tÃ¼fek, bÄ±Ã§ak, taÅŸ ve sopalar kullanÄ±ldÄ±.

14 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlÄ± mÃ¼dahalesi ile sona erdi.

Ambulanslarla yaralÄ±lar hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, kavgaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 4 ÅŸÃ¼pheli de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi. Park halindeki 3 aracÄ±n da hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kavga sonrasÄ± polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.