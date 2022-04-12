Çocuklar tartÄ±ÅŸtÄ±, aileler birbirine girdi! Tüfekli, bÄ±çaklÄ±, taÅŸlÄ± ve sopalÄ± kavga! 14 kiÅŸi...
ÅžanlÄ±urfa'da, oyun oynayan Ã§ocuklarÄ± tartÄ±ÅŸan iki ailenin tÃ¼fekli, bÄ±Ã§aklÄ±, taÅŸlÄ± ve sopalÄ± kavgasÄ±nda 14 kiÅŸi yaralandÄ±. 4 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kavgada, park halindeki 3 araÃ§ ise hasar gÃ¶rdÃ¼.Â
12.04.2022 - 09:10 | | Ali LEYLAK- Ã–mer ÅžULUL/ ÅžANLIURFA, (DHA)
Olay, dÃ¼n gece Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, oyun oynayan Ã§ocuklarÄ± tartÄ±ÅŸan iki komÅŸu aile, birbirine girdi. Ay ve Aslan ailelerinin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n da dahil olduÄŸu kavgada tÃ¼fek, bÄ±Ã§ak, taÅŸ ve sopalar kullanÄ±ldÄ±.
14 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlÄ± mÃ¼dahalesi ile sona erdi.
Ambulanslarla yaralÄ±lar hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, kavgaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 4 ÅŸÃ¼pheli de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. YaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu belirtildi. Park halindeki 3 aracÄ±n da hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ kavga sonrasÄ± polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane Ã¶nÃ¼nde gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±.
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