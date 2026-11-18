2

Geleneksel el sanatlarına 22 yıldır emek veren Nurdan Topaloğlu, 2014 yılında açtığı atölyesinde üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalarında ağırlıklı olarak iğne oyasına yer veren Topaloğlu, Mudurnu'nun eski el dokumaları, yöresel bindallılar ve üç etekler üzerine de üretim yapıyor.