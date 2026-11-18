Bolu'da 22 yıllık emeğin karşılığı geldi! Kültürel miras taşıyıcısı oldu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 22 yıldır geleneksel el sanatlarıyla uğraşan Nurdan Topaloğlu, iğne oyası ve yöresel kıyafet üretimiyle kültürel mirası yaşatıyor. Yıllardır sürdürdüğü çalışmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığından “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” belgesi almaya hak kazandı.
kaynak olarak ekleyin
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Nurdan Topaloğlu, iğne oyasının yanı sıra yöresel bindallı, üç etek ve eski el dokumaları üretimiyle kültürel mirası ilmek ilmek işliyor.
Geleneksel el sanatlarına 22 yıldır emek veren Nurdan Topaloğlu, 2014 yılında açtığı atölyesinde üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalarında ağırlıklı olarak iğne oyasına yer veren Topaloğlu, Mudurnu'nun eski el dokumaları, yöresel bindallılar ve üç etekler üzerine de üretim yapıyor.
Geçen yıl kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunan Topaloğlu, yaptığı çalışmaların değerlendirilmesinin ardından iğne oyası alanında "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" belgesini almaya hak kazandı.
Çalışmaları hakkında bilgi veren Nurdan Topaloğlu, "Mudurnu doğumluyum. Yaklaşık 22 yıldan bu yana Mudurnu'da geleneksel el sanatlarıyla uğraşmaktayım. Ağırlıklı olarak iğne oyası üzerine çalışıyorum. 2014 yılında açmış olduğum el sanatları atölyemde faaliyetlerime devam ediyorum" dedi.