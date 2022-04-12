PKK operasyonu: 5 gözaltı
Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla 5 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
12.04.2022 - 07:51 |
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan 5 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.