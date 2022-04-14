°
Şehir seçiniz
    BİST2.4740.54EURO15.950.26USD14.620.19ALTIN928.620.04
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamÇift katlı İETT otobüsünde yangın
    HaberlerYaşam Haberleri Çift katlı İETT otobüsünde yangın
    ABONE OL

    Çift katlı İETT otobüsünde yangın

    Beyoğlu'nda motor bölümünden yanmaya başlayan çift katlı otobüs yandı. Otobüste bulunan 40 kişi şoför tarafından tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otobüs kullanılmaz hale geldi.

    14.04.2022 - 13:28 | | Hasan YILDIRIM-Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA)
    Çift katlı İETT otobüsünde yangın

    Olay, Refik Saydam Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat Aras'ın kullandığı çift katlı Taksim- Beylikdüzü otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Çift katlı İETT otobüsünde yangın

    Motor bölümünden dumanların yükseldiğini gören şoför, otobüsü sola yanaştırarak içerideki 40 yolcuyu tahliye etti. Yolcuların inmesinin ardından motor bölümünde başlayan yangın, otobüsün arka bölümüne yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Beyoğlu ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle Refik Saydam Caddesi Taksim istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

    Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

    Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

    Kuvvetli yağış geri dönüyor! Meteoroloji son dakika açıkladı! Sıcaklıklar düşecek, pazar, pazartesi, salı çok sayıda ilde...

    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

    Son dakika destek açıklaması geldi! Bakan duyurdu: 300 milyon liralık hibe...

    Sıradaki Haber
    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    Rusya: Kruvazör gemisi Moskova, çıkan yangında mühimmatın infilak etmesiyle ağır hasar gördü

    Sıradaki Haber
    Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi! Uygulama başladı, ilk kez...

    Kimlik kartı ile ilgili son dakika gelişmesi! Uygulama başladı, ilk kez...

    Sıradaki Haber
    KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

    KPSS 2022/7 tercih kılavuzu yayımlandı! Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı KPSS 2022/7 tercihleri nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber