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    Çekmeköy'de yoÄŸun sis kazaya neden oldu

    Ã‡ekmekÃ¶y'de yoÄŸun sis nedeniyle gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azalmasÄ± sonucu sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiÄŸi hafriyat kamyonu ile gÄ±da nakliyesi yapan kamyon kaza yaptÄ±. Kaza nedeniyle yol trafiÄŸe kapatÄ±lÄ±rken olayda iki kiÅŸi hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.Â

    23.02.2022 - 17:20 | | Gamze ÅžÄ°MÅžEK-Ramazan EÄžRÄ°/ Ä°STANBUL,(DHA)
    Çekmeköy'de yoÄŸun sis kazaya neden oldu

    Ä°stanbul Anadolu YakasÄ±'nÄ±n bazÄ± noktalarÄ±nda yoÄŸun sis etkili oldu. GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin azaldÄ±ÄŸÄ± Ã‡ekmekÃ¶y Ã–merli Mevkii Åžile Yolu Ã¼zerinde saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda Nejat YÄ±lmaz yÃ¶netimindeki 34 EE 4415 plakalÄ± hafriyat kamyonu, Faruk KurtarÄ±cÄ± yÃ¶netimindeki 34 VP 3880 plakalÄ± gÄ±da nakliyesi yapan zincir market kamyonuna Ã§arptÄ±.

    Kazadan dakikalar sonra Sinan Midi'nin kullandÄ±ÄŸÄ± hafriyat kamyonu ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n son anda yaptÄ±ÄŸÄ± manevra ile bariyerlere Ã§arparak durabildi. Kazada Nejat YÄ±lmaz ve Faruk KurtarÄ±cÄ± hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. YaralÄ±lar ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±rken yol trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Trafik akÄ±ÅŸÄ± yan yoldan saÄŸlandÄ±. Kaza yapan araÃ§lar vinÃ§ yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

    "KENDÄ° KENDÄ°MÄ°ZE ZARAR VERDÄ°K, Ã–NDEKÄ° ARAÃ‡LARA VURMAMAK Ä°Ã‡Ä°N"

    Bariyerlere Ã§arparak durabilen hafriyat kamyonu sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Sinan Midi, "GÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesi kÄ±sÄ±tlÄ± sis vardÄ±. Zincirleme kaza vardÄ±. Hava yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, yollar kaygan. O esnada frene bastÄ±k ama ne Ã§are iÅŸte durum bu. Tek taraflÄ± zaten. BaÅŸka bir araca vurmadÄ±k. Kendi kendimize zarar verdik, Ã¶ndeki araÃ§lara vurmamak iÃ§in" dedi.

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