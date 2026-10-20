Topkapı Sarayı’nda tarihi gün! 10 bini aşkın eser ziyarete açılıyor

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'DARPHANE MÜZELER KOMPLEKSİ YAKLAŞIK 17 BİNADAN OLUŞUYOR VE 17 BİN METREKARE ÜZERİNDE BULUNUYOR'

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız, “Darphane Müzeler Kompleksi yaklaşık 17 binadan oluşuyor ve 17 bin metrekare üzerinde bulunuyor. Burada görmüş olduğunuz bugün tamamen elden geçmiş olan bu binaların her birinin kondisyonları farklıydı. Dolayısıyla burada yapılan restorasyon çalışmaları da birbirinden farklı dönemlerde yürütüldü. Toplamı 7 yılı sürdü. 17 binanın her biri tek tek elden geçti. Bunların bazılarının sadece 4 duvardan ibaret kalmış olduğunu çalışmaya başladığımızda rahatlıkla ifade edebilirim. Özellikle Silah Müzesi Darphane müzelerinin bulunduğu alanlarda binalar hemen hemen yok olmak üzereydi. Alt kotumuzda bulunan, en alt sokağımızda bulunan 14 ve 15 numaralı çok amaçlı galeri olarak isimlendirdiğimiz yapılarda yok olmak üzere olan tarihi miras sınıfındaydı. Bunların restorasyonları bir bütün halinde tamamlandı” dedi.



'BİZ BURADA 10 BİN 300 ESER TOPLAMDA SERGİLİYORUZ'

Milli Saraylar Başkanı Yıldız, "Eser sayısı olarak biz burada toplamda 10 bin 300 eser sergiliyoruz. Bu gerçekten büyük bir rakam. 5 tane müzemiz var. Bunların en büyüğü içinde bulunduğumuz Porselen Müzesi. Burada 5 bin 300 parça porseleni Çin'den başlamak suretiyle Avrupa ve yerli porselenlere kadar uzanan bir seçkide sergiliyoruz. Silah müzemizde 2 bin 500 eser bulunuyor. Bunlar da yaklaşık bin 500 yıllık bir zaman dilimini kapsayan eserlerden oluşuyor. Hat Müzesi gerçekten Türkiye'de bulunan en önemli hat eserlerini bir araya getiren çok müstesna bir koleksiyon. Orada da iki binada toplam 10 salonda yaklaşık 2 bin civarında hat eserini sergiliyoruz. Darphane Araç Gereçleri müzemizde ise bizim sergilediğimiz eser sayımız 500. Bunların bazıları özellikle sanayi devriminden sonra Avrupa'dan ithal edilmiş, son derece önemli Darphane araç gereçleri. Burada da görmüş olduğunuz gibi yapılarda günümüze ulaşabilmiş, özellikle fırınları, döküm istasyonlarını da ziyaretçimizle buluşturuyoruz. Haritalar müzemizde ise toplam 200 eser bulunuyor” şeklinde konuştu.