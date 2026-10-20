10 yıl önce eşine destek olmak için çıraklığa başladı, mobilya ustası oldu

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Eşine destek olmak amacıyla başladığı meslekte kendisini geliştirdiğini anlatan Pekşen; "Meslek biraz zor ve yorucu ama çok güzel. Eşime destek olduğum için benim açımdan daha da anlamlı. Birlikte çalışıyoruz, o bana öğretiyor, ben de öğrendiklerimi uyguluyorum. Altı yıldır el ele vererek işimizi sürdürüyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. İnsanın inanıp emek vermesi çok önemli" ifadelerini kullandı.