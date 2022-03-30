°
Şehir seçiniz
    BİST2.2301.07EURO16.371.17USD14.650.56ALTIN911.721.37
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamÇanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
    HaberlerYaşam Haberleri Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli
    ABONE OL

    Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

    Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan feribot seferleri, beklenen lodos nedeniyle iptal edildi. Yarınki seferlerin bazıları, cuma günü olanların ise hepsinin iptal edildiği duyuruldu.

    30.03.2022 - 17:51 |
    Çanakkale'de feribot seferlerine 'fırtına' engeli

    Meteoroloji'nin Kuzey Ege Denizi için yaptığı lodos uyarısının ardından Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli hatlarındaki birçok feribot seferini iptal etti.

    Firmadan yapılan duyuruda, yarın Gökçeada-Kabatepe hattında yalnızca Gökçeada'dan saat 07.00 ve Kabatepe'den saat 11.00 feribot seferleri yapılacak. Bu hattaki 1 Nisan tarihli bütün tarifeli seferler de iptal edildi.

    Bozcaada-Geyikli hattında ise yarın Bozcaada'dan saat 07.00 ve 17.00, Geyikli'den de saat 08.00 ve 18.00'deki feribot seferleri yapılacak. Bu hatta da 1 Nisan tarihli tarifeli feribot seferleri yapılamayacak.

    Deprem uyarısı! İller tek tek açıklandı, risk üç kat arttı
    İlgili Haber
    Deprem uyarısı! İller tek tek açıklandı, risk üç kat arttı
    Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür
    İlgili Haber
    Bakan Koca'dan Adalet Komisyonu üyelerine teşekkür
    Bakan Kurum, OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı
    İlgili Haber
    Bakan Kurum, OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı
    Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, yarın sabah başlıyor! 'Dikkatle takip edin'
    İlgili Haber
    Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, yarın sabah başlıyor! 'Dikkatle takip edin'

    GÜNCEL HABERLER

    Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş karar! EPDK açıkladı, ve devreye girdi, faturalar artık...

    Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş karar! EPDK açıkladı, ve devreye girdi, faturalar artık...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor, 31 Mart'tan itibaren artık...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor, 31 Mart'tan itibaren artık...

    Emine Erdoğan'dan Özbekistan paylaşımı: Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti

    Emine Erdoğan'dan Özbekistan paylaşımı: Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş karar! EPDK açıkladı, ve devreye girdi, faturalar artık...

    Elektrik fiyatlarıyla ilgili flaş karar! EPDK açıkladı, ve devreye girdi, faturalar artık...

    Sıradaki Haber
    Emine Erdoğan'dan Özbekistan paylaşımı: Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti

    Emine Erdoğan'dan Özbekistan paylaşımı: Ziroat Mirziyoyeva'ya teşekkür etti

    Sıradaki Haber
    Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 15’e yükseldi

    Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 15’e yükseldi

    Sıradaki Haber
    3600 ek gösterge son dakika 2022! 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, çıkınca ne olacak?

    3600 ek gösterge son dakika 2022! 3600 ek gösterge nedir, ne demek? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, çıkınca ne olacak?

    Sıradaki Haber