Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, yarın sabah başlıyor! 'Dikkatle takip edin'

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.



ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu



KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu



MALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



VAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu