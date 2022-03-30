Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok kuvvetli geliyor, yarın sabah başlıyor! 'Dikkatle takip edin'
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli olacak. Sabah saatlerinden itibaren başlıyor. MGM özellikle yarın ve cuma gününe dikkat çekerek duyurdu; uyarıların, hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini bildirdi. Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına ve toz taşınımı uyarısı yapıldı. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezi Avrupa üzerine hareket ediyor. Özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Marmara genelinde zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceği belirtiliyor. Son dakika hava durumu durumu açıklamaları...
Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Olası ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasında; yapılan son değerlendirmelere göre yarın ve cuma günü Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) toz taşınımının beklendiği kaydedildi.
Halen Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte bölgede özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Yetkililer, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesini istedi.
EGE BÖLGESİ İÇİN UYARI
Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın ve cuma günü Ege Bölgesi'nde de (İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale) toz taşınımı beklendiği kaydedildi.
BUGÜN HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 3 ila 5 derece artacağı, orta Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Marmara'da yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 17°CParçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°CParçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°CParçalı bulutlu
SAKARYA °C, 23°CParçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°CParçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 21°CParçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°CParçalı bulutlu
ISPARTA °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.
RİZE °C, 16°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 15°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 18°CParçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen önümüzdeki günlerde bizi bekleyen hava durumu ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulunmuştu: "Havalar artık ısınmaya başladı. İstanbul’da bugün 14-15 derece, bütün Türkiye’de ısınma var. Önümüzdeki 7-8 gün ciddi yağış gözükmüyor. Artık bahar geldi, sıcaklıklar artmaya başladı. Baharla birlikte iki tane tehlike geliyor aslında. Bir tanesi Afrika’dan taşınan toz olacak. Bu toz genel olarak Marmara Bölgesi’nde, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor bu aylarda. Çok zararlı değil içinde demir bileşenleri var.
Hafta sonuna doğru perşembe günü toz taşınımı Marmara Bölgesi’ne gelebilir. Baharla birlikte polen de gündemimize oturacak. Polen bitkinin tohumlanmasıdır. Bunu rüzgar ve arılar yapar. Dünyada arı nüfusu çok önemlidir"
NİSANDA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise, Perşembe günü çöl tozlarının ülkeye giriş yapacağını söylemişti. Öktem, "Nisan ayında İstanbul için ufukta kar görünmüyor. Normal bir Nisan ayı yaşayacağız. Bahar tadında. Ara ara hafif yağışlar. Güneşli, zaman zaman rüzgarlı. Çiçeklerin her yeri kaplayacağı bir Nisan ayı yolda.
Perşembe ve Cuma günü etkili olacak. Güneye ve batıya bakan pencereleri temizlik açısından kapatalım. Astım hastaları maskesiz gezmemeli.
İlk dalga güçlendi. Salı günü için çöl tozu uyarımı yeniliyorum. Özellikle Trakya ve İstanbul yoğun çöl tozu alacak. İstanbul'da akşama doğru iyice artacak. Salı astım hastaları tedbirli olmalı. Yine Güneye ve batıya bakan pencereleri temizlik açısından kapatalım." ifadelerini kullanmıştı.