Bakan Kurum, OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fransa’nın başkenti Paris’te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı.
30.03.2022 - 16:30 |
Bakan Kurum, OECD Çevre Bakanları Toplantısı’na katıldı. Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “''Net Sıfıra Esnek ve Adil Geçişi Sağlamak'' temalı çalışma oturumunda OECD Çevre Bakanları ile küresel ölçekte yaşadığımız krizleri fırsata çevirmek için iş birlikteliklerimizi artırmaya yönelik istişarelerde bulunduk” dedi.
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