Türk ve Fransız savunma bakanlıkları heyetleri görüştü

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri Milli Savunma Bakanlığı'nda 29 Mart 2022 tarihinde bir araya geldi.

İkili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele alan heyetler ayrıca Türk-Fransız savunma ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu" denildi.