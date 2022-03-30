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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yerel yönetimler zorlukları aşarak görev yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin bütün zorlukları aşıp büyük sorumluluk üstlenerek görev yaptığını söyledi.

30.03.2022 - 11:22 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Yerel yönetimler zorlukları aşarak görev yapıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İkinci Yüzyıl Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen, 'İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Proje Ödülleri' törenine katıldı. Yerel yönetim alanında projelerin değerlendirildiği ve başarılı belediyeler ile başkanlara ödül verilen törende konuşan Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin bütün zorlukları aşıp büyük sorumluluk üstlenerek görev yaptığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bu anlayışla hareket eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma hiçbir parti farkı gözetmeksizin yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü belediye başkanları bulundukları beldenin aslında bütün sorunlarının kendisine yansıdığını gayet iyi bilirler. Dolayısıyla bu sorunları çözmek için de olağanüstü çaba harcarlar. Ama bu çabayı harcarken son derece sınırlı kaynakları olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Yılmaz hocamız burada; Eskişehir'i Eskişehir yapan, daha doğrusu Eskişehir'i yeni ve çağdaş bir kent yapan, Bursa ile Ankara arasında çölde bir vaha gibi yeşerten olağanüstü bir çaba sergiledi. Hepinizin huzurunda Yılmaz hocamıza gerçekten teşekkür ederim. Belediye başkanlığı konusunda güzel çalışmalar yaptınız. Dolayısıyla her güzel çalışmayı da takdir etmek aslında hepimizin ortak görevi olması gerekir. Ödül alan bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a ödüllerini verdi.

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