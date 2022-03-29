Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'la ticaret hedefini açıkladı: Çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugün bir kez daha öz kardeşlerimizin arasındayız. Dört yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Geçen hafta kutladığımız Nevruz Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in de İslam alemine bereket, huzur getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Ülkelerimiz arasında anlamı büyük bir senede Özbekistan'ı ziyaret etmek bizim için bir hayli önemlidir.

"İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİNDE KÜLTÜREL BAĞLARIMIZ BULUNUYOR"

Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkedir. İlk başkonsolosluk açan ülkedir. İlişkilerimiz temelinde güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu'da kadını erkeği ile İstiklal Harbi'ni verirken, Özbek kardeşlerimiz de bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu. Özbekistan'la ilişlerimizi her alanda daha da ilerletmenin gayreti içerisindeyiz.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklı seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 72'ye yakın artışla 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk, 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız. Ardından bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bugün imzalanan tercihli ticaret anlaşması sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Bugün 10 anlaşma imzalandı.

"BİZİM ORTAK YANLARIMIZ ÇOK"

Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar ortadadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda işbirliğimiz daha da geliştirmek konusunda mutabıkız. Özellikle de Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. Nitekim ilgili arkadaşlarımız görevlendirdik. Yarın da şu andaki hazır Üniversite binasını görecekler ve süratle de adımları atacağız. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlardaki dayanışmamızı sürdürme konusunda irademizi teyit ettik. Bizim ortak yanlarımız çok. Özellikle beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizin ve dünyanın gündemini meşgul eden konuları da değerlendirdik. Bu yıl Türk dünyası kültür başkenti unvanı bir diğer kadim şehrimiz Bursa'dadır. Müşterek medeniyetimizin gözbebeği olan bu kültür ve irfan merkezlerini büyük bir ailenin mensubu olarak yeniden bir araya getiriyor ve aradaki mesafeyi kısaltıyoruz.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in daveti üzerine Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin İkinci Toplantısı’na katılmak üzere Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Mirziyoyev tarafından karşılandı.

ÇELENK BIRAKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki Bağımsızlık Anıtı’na çelenk bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANI MİRZİYOYEV’LE DOSTLUK AĞACI DİKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’le iki ülke arasındaki kardeşliği simgeleyen dostluk ağacını dikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türk Enerji Yatırımları Çevrimiçi Temel Atma Törenine katıldı.