GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetCumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti
HaberlerSiyaset Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'a gitti.

29.03.2022 - 11:06 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in resmi davetlisi olarak temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a gitti. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte özel uçakla Taşkent'e giden Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti çerçevesinde Türkiye ile Özbekistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı gerçekleştirilecek. Taşkent'te yapılacak toplantıda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

GÜNCEL HABERLER

Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

Tezgahlarda balık kalmadı! Fiyatlar uçtu

Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

Kahve fiyatlarına zam açıklaması! 'Panik' uyarısı yapıldı, tarih verildi...

Sıradaki Haber
Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kamu İhale Kurumu KPSS’den en az 70 puanla sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Altın pasaport programı iptal mi edilecek? Rus ve Belaruslulara kötü haber! Vatandaşlık verilmesi...

Sıradaki Haber
Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Bakan Akar: Mayın avlama gemilerimiz teyakkuz halinde

Sıradaki Haber